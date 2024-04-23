(İHA) Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin huzur ve güvenliği sağlamak adına gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla aranan suçluları yakalayarak adalet önüne çıkardı.

Operasyonlar sonucunda pek çok suçtan aranan şahısların yakalandığı belirtildi. Bu kişiler arasında hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti ve diğer suçlardan hüküm giymiş olan isimler bulunuyor. Hırsızlık suçundan 8 Yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.H. (21), dolandırıcılık suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A. (30), hırsızlık suçundan 3 Yıl 1 Ay 15 Gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A. (30), 6136 SKM suçundan 10 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. (44), çocuğa müstehcen yayın izletme suçundan 2 bin TL para cezası bulunan M.I. (64), uyuşturucu, uyarıcı madde yapma veya sağlama suçundan 4 Yıl 2 ay hapis cezası bulunan K.T. (28), hırsızlık suçundan 7 yıl 10 Ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.D. (20) isimli şahıslar yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Ayrıca, dolandırıcılık ve askeri ceza kanununa muhalefet suçundan ifadelerinin alınmasına yönelik aranması bulunan G.T. (30) ve N.A. (25) isimli şahıslar yakalanarak, yasal işlemlere tabi tutuldu.