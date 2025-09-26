Bilecik’te yoğun trafiğin yaşandığı saatlerde güvenlik şeridini kullanan araçlar tepkilere neden oluyor.

Kent merkezinde 2 yakayı birbirine bağlayan Hamsu Köprüsü depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle geçtiğimiz aylarda ilgili kurumlar tarafından yıkıldı. Sonradan yapılan köprüde gidiş-geliş olmak üzere trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde verilirken, sabah ve akşam saatlerinde uzun araç kuyrukları oluşuyor. Trafik sebebiyle bazı sürücüler yolun sağ tarafında bulunan güvenlik şeridini kullanarak öne geçmeye çalışıyor.

Makam aracı da güvenlik şeridinden gidiyor

Geçtiğimiz günlerde, fazla trafik olmamasına rağmen Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın 11 BB 105 plakalı makam aracının şoförü de trafikte beklemek yerine güvenlik şeridini kullandı. Makam aracının en arkadan en öne geçtiği anlar, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Bu durum, diğer sürücülerin tepkisine sebep oldu.