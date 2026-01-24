Bursa Büyükşehir Belediyesi, KPSS ve Akademik Giriş Sınavı'na (AGS) hazırlanan gençlere yönelik düzenlediği ara tekrar kampıyla hem bilgi düzeyini güçlendirdi hem de sınav öncesi motivasyonu artırdı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, hayatın her alanında gençlerin yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Uzman Kariyer iş birliğiyle KPSS ve AGS'ye hazırlanan gençlerin bilgilerini tazelemesi ve konu hakimiyetlerini artırması amacıyla ara tekrar kampı gerçekleştirdi. Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'ndeki kampa, 3 binden fazla memur adayı katıldı.

Eğitim programında Bülent Gümüş tarafından genel tarih ve inkılap tarihi, Hakan Ertürk tarafından coğrafya, Elif Özeren tarafından ise anayasa dersleri verildi. Sınavlarda sıkça çıkan konuların ve güncel olayların ele alındığı eğitime katılan gençler, böyle bir organizasyonda yer almaktan mutluluk duyduklarını belirterek Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.