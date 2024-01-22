Show TV’nin sevilen dizisi Sandık Kokusunda Karsu isimli karakteri canlandıran Özge Özpirinçci set arasında makyajsız haliyle video çekti. Videoda takipçilerine “Gözaltları için ne önerirsiniz?” diyen güzel oyuncu şu sözlere yer verdi;

“ Arkadaşlar benim artık yaştan mı yorgunluktan mı? Neyden bilmiyorum ama gözaltlarım bu sene çok hızlı çöktü. Işık dolgusu da hayatta yaptıramam mümkün değil, botoks yaptırırken dahi ödüm kopuyor. Sürekli soruyorum az yap, çok yapma; bunu yapabilir miyim? Karsu karakteri için botoks yaptırıyorum. Normalde benim alnım kat kat olurdu ama Karsu’nun alnının olmuyor. Saçımdaki beyazı da boyuyorum.

Benim gözaltlarım göçük. Gözaltlarım için ne önerirsiniz? Yok işte patates dilimi koy, yok uyumadan önceden bilmem ne yap, bilmem ne yağı varsa yazın bugün bakacağım dm’lere.”