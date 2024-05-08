T.C. Ziraat Bankası Güzel Sanatlar Lisesi müzik topluluğu Avlu Kongre ve Kültür Merkezi Ertuğrul Salonunda müzikseverlere Türk sanat müziği ve Türk Halk müziği ziyafeti çekti.

Ziraat Bankası Güzel Sanatlar Lisesi Türk Müziği Toplulukları ile “1 Sazdan 1 Sözden” Türk Sanat Müziği ve “7 Bölge 7 Türkü” Türk Halk Müziği konseri verdi. Türk Sanat Müziği Topluluğu’na Müzik Zümre Başkanı Kanun Öğretmeni Derya Avcı şeflik yaparken Türk Halk Müziği Topluluğu’na okul müdür başyardımcısı ve orkestra öğretmeni Caner Kiraz koroya şeflik yaptılar.

İki bölümden oluşan konsere öğrenci velilerinin yanı sıra halktan katılım da fazla oldu. Türk Sanat Müziğinde farklı makamlardan oluşan şarkılar, Türk Halk Müziğinde ise yedi bölgeden seçilen Türkülerden derlenen bir sunum gerçekleştirildi.

Konsere Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Karakaş’la birlikte, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Solak ve Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü katıldılar. Okul Müdürü Süleyman Çalışır’ın Türk Müziği hakkında yaptığı açılış konuşması ile başlayan T.C. Ziraat Bankası Güzel Sanatlar Lisesi’nin düzenlediği konser müzik topluluklarını yöneten şeflere protokol tarafından gerçekleştirilen çiçek takdimi ile konser sona erdi.