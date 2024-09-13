Güzelbahçe Belediyesi tarafından 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde 1500 öğrenciye çanta ve kırtasiye dağıttı.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediyesi tarafından 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde 1500 öğrenciye çanta ile kırtasiye yardımı yapıldı. Dağıtımı Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay yaptı. Başkan Günay, "Çocukların eğitim ve öğretim hayatında yanında olmak bizim için büyük bir mutluluk” dedi.

Sosyal belediyecilik kapsamında örnek projeler sunan Güzelbahçe Belediyesi, eğitime yönelik desteklerini yıldan yıla artırarak sürdürüyor. Bu çerçevede Güzelbahçe Belediyesi 2024-2025 eğitim öğretim döneminde toplam 1500 öğrenciye kırtasiye yardımı yaptı. Okul çantasının yanı sıra kırtasiye setinin içinde ise kalem, defter, kuru, sulu ve pastel boya seti gibi çeşitli malzemeler bulunuyor.

BAŞKAN GÜNAY, ÇOCUKLARA ÇANTALARINI TEK TEK VERDİ

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay da bu özel günde öğrencilerin heyecanını paylaştı. Güzelbahçe’de bulunan tüm devlet okullarının ilk ve ortaokullarını dolaşıp çocuklarla tek tek ilgilenen Günay, onlarla sohbet etti. Okuldaki tüm öğrencilere çanta ve kırtasiye seti dağıtıldı.

ONLAR BİZİM GELECEĞİMİZİN TEMİNATI

Güzelbahçe’de devlet okulunda okuyan ilk ve ortaokul öğrencilerine kırtasiye desteğinde bulunduklarını dile getiren Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Güzelbahçe Belediyesi olarak birinci sınıfa başlayan bütün öğrencilerimize çanta ve kırtasiye malzemeleri hediye ettik. Devlet okulunda okuyan ilk ve ortaokul öğrencilerimizin tümüne çanta ve kırtasiye dağıttık. Güzelbahçe Belediyesi olarak toplamda 2 bin öğrencimize çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttık. Çocuklarımızın eğitim ve öğretim hayatında yanında olmak bizim için büyük bir mutluluk. Ailelerimize de sosyal destek olarak katkıda bulunmuş oluyoruz. Şu ekonomik dar boğazda ailelere bir nebzede olsa eğitim süreçlerinde katkı koymak önemli. Şu an bir çanta almaya kalksanız 500 TL’den alamazsınız. Bir ev de birden fazla eğitim gören öğrenci olduğunu düşünürsek kırtasiye masrafları başlı başına aileler için büyük bir ekonomik yük oluşturuyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da çocuklarımıza kırtasiye çanta desteği veriyoruz. Onlar bizim geleceğimiz. Türkiye Cumhuriyeti onların fikri hür vicdani hür düşünceleriyle muasır medeniyetler seviyesine çıkacak “ diye konuştu.