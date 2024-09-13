Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin cenazesi Türkiye’ye getirildi. Eygi, için İstanbul Havalimanı VIP terminalinde tören düzenlendi.

İşgal altındaki Batı Şeria’da yerleşim yerlerinin genişletilmesine karşı düzenlenen protesto sırasında İsrailli bir keskin nişancı tarafından başından vurularak öldürülen Türk ve ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi’nin cenazesi uçakla İstanbul’a getirildi. Eygi için İstanbul Havalimanı VIP terminali önünde tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Doç. Dr. M. İlker Haktankaçmaz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş ve İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen katıldı. Cenaze aracıyla uçaktan alınan Ezgi Eygi’nin cenazesi, İstanbul Havalimanı VIP Terminaline getirildi. Eygi’nin tabutu cenaze aracından askerler tarafından alınarak alana getirildi. Törende İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş dua etti. Törenin ardından İstanbul Valisi Davut Gül de tabutu omuzlayarak araca taşıdı. Eygi’nin cenazesi İzmir’e gönderilmek üzere uçağa götürüldü. Ayşenur Ezgi Eygi’nin cenazesinin uçakla İzmir’e oradan da toprağa verilmek üzere memleketi Aydın’ın Didim ilçesine gönderileceği öğrenildi.