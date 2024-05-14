Sivil toplumun güçlü isimlerinden biri olan Habitat'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Sezai Hazır, yaşamını yitirdi.

Habitat Derneği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sivil toplum dünyası ve Habitat’tan yolu geçen herkesin hayatına dokunan bir insanı, kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sezai Hazır’ı ani kaybedişimizin üzüntüsü içerisindeyiz" ifadesi yer aldı.

SEZAİ HIZIR KİMDİR?

Jeodezi Mühendisliği alanında Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezun olan Sezai Hazır, özel sektördeki deneyimlerinin ardından 1996 yılında Habitat Derneği'nin kuruluşunda yer alarak sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeyi ve girişimcileri desteklemeyi hedefleyen bir vizyonun önünü açtı.

Ayrıca, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genç Girişimciler Kurulu'nda Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Hazır, 1996-2002 yılları arasında Birleşmiş Milletler zirvelerinde Türkiye Hükümeti'nin resmi heyetinde bulunarak ülkesini uluslararası platformlarda temsil etti.