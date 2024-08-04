Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2025 yılı Hac Organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 5 Ağustos’ta başlayacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Diyanet İşleri Başkan Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 yılı Hac Organizasyonumuz kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 5 Ağustos’ta başlıyor. Bu mübarek yolculuğa çıkmaya niyet eden tüm vatandaşlarımız ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 5 Ağustos – 16 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabilecekler.” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin detaylarına www.hac.gov.tr internet adresinden ulaşabiliyor.

Kaynak: igf