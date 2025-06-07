Adana Büyükşehir Belediyesi’nce Yüreğir ilçesinde inşa edilen Hacıbektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Özgür Cemevi’nin açılışına Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Hacıbektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, siyasiler ve Adanalılar katıldı.ADANA (İGFA) - Hacıbektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ercan Geçmez, başta Başkan Zeydan Karalar olmak üzere, Cemevi’nin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

CAMİ DE YAPIYORUZ CEMEVİ DE… BÜTÜN İNANÇLARA SAYGILI VE EŞİT MESAFEDEYİZ

Başkan Zeydan Karalar herkesin düşüncesine, görüşüne saygılı olmak, yetkiyi adil biçimde kullanıp, hizmeti eşit dağıtmak gibi bir yapıya sahip olduklarını belirterek, bu yolda yürümeye devam edeceklerini söyledi.

Cemevi de cami de yaptıklarını belirten Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi: “Halkın görev verdiği yetkili insanlar olarak bizim görevimiz; birilerini bir hayat tarzına, bir inanışa yönlendirmek, onlara bir hayat tarzını dikte etmek asla değildir. Seçilen idareciler görüş farkı gözetmeksizin, demokratik bir ortamda inançları ve görüşleri rahat icra etmeyi sağlayan bir yönetim biçimini benimsemeliler. Bütün Türkiye böyle düşünürse en doğru yöneticiyi seçer, en doğruyu yapar.”

FARKLI VE DOĞRU BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA BAŞARI GELİYOR

Rutin belediyecilik hizmetlerini yerine getirme ve kentin teknik eksiklerini giderme hizmetlerinin yanında çok farklı işleri de yaptıklarını açıklayan Başkan Zeydan Karalar şöyle devam etti: “Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet ederek, kardeşlerimize destek oluyoruz, çeşitli sağlık hizmetleri veriyoruz. Bir yandan da Adana’mızın güzelliklerini, özelliklerini bütün ülkeye, dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. Adana ile ilgili ne eksik varsa onu tamamlamaya çalışıyoruz. Bizim farkımız bu. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi’nin belediyeleri kazanmasına neden olan anlayış da bu. Teknik hizmet, eşit hizmet, sosyal belediyecilik ve bütçeyi en iyi şekilde kullanmak gibi özellikler bir araya geldiğinde başarı da geliyor. Bütün bu devasa hizmetlere, zorluklara ve engellere rağmen ara vermeden devam edebilmemizi; idare biçimimize ve halkın vergilerinden toplanan parayı en doğru şekilde kullanabilmemize borçluyuz. Başarı bunların ardından geliyor.”

Şu ana kadar yapılan hizmetlerle ilgili bilgi aktaran Başkan Zeydan Karalar, yeni hizmetlerin de müjdesini verdi.

Konuşmaların ardından Hacıbektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Özgür Cemevi’nin açılışı gerçekleştirildi. İki katlı inşa edilen yapıda, ibadet alanı, büyük toplantı salonu, okuma salonu, çok amaçlı salonlar ve idari bölümler yer alıyor.