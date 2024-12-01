Miss Beauty of Turkey 2024 final gecesi Hilton Garden Inn Ankara’da gerçekleşti. Tasarımlarıyla şehirli kadının vazgeçilmez tutkusu Hafize Ayık defilesi geceye damgasını vurdu.ALİ FİKRET / ANKARA (İGFA) - Modaya yön veren tasarımlarıyla şehirli kadının vazgeçilmez tutkusu Hafize Ayık Moda evinin sunumu ile gerçekleşen siyah ve rengârenk kıyafetlerden oluşan iki ayrı defile geceye katılanlar tarafından beğeni ile izlendi.

Defileler sonunda Hafize Ayık’a organizasyona vermiş olduğu desteklerinden dolayı Elif Güçkıran tarafından ödülü takdim edildi.

Defileler sonrası alkışlar eşliğinde podyumda yerini alan Hafize Ayık açıklamasında; “Sezonun renkleri ve yeni modellerinin bulunduğu giysileri Finale kalan kızlarımız muhteşem bir defile ile tanıttılar. Kadınlar her şeyin en güzelini hak ediyor. Kadın olmak mükemmel bir duygu, kadınları giydirmek ise mükemmel ötesi. Bu gece hem koleksiyonumla hem de jüri olarak burada olmaktan çok mutluyum. Koleksiyonlarımda sabırla ve dikkatlice, kendimi de katarak hep geliştirmekten yanayım. Bazen bir tane kıyafet bile tasarlayamazken, bazen de bir anda birkaç tane tasarım yapabiliyorum. Onun için ilk koleksiyon çok önemli. Tasarımlar kendinize özgü ve farklı olmalı. Başarıya ulaşmanın en temel taşı disiplin ve istektir Ben hayallerimin peşinde koşmaya hep devam ettim. Gecede emeği olan ve bizi izlemeye gelen herkese teşekkürü bir bor biliriz” dedi. Salonda olan herkes bu konuşmayı duyunca ayağa kalkıp alkışlamaya başladılar.

Aynı zamanda Güzellik yarışması Jüri üyesi olan Hafize Ayık, giydiği kıyafeti ile de gecede en çok beğenilenler arasında ilk sıraya yerleşti.

Gecede Hafize Ayık’ın koleksiyonunu giyen şanslı modeller taçlarını takarak Podyumda “Hafize Ayık Moda Evi”nin kıyafetleri ile basın mensuplarına en güzel pozlarını verdiler. Ayrıca ödülleri de takdim edilen güzeller için gece mutlu bir şekilde sonlandı.