Bursa'da haftanın son gününde sıcaklık sabah saatlerinde 10 derece olarak ölçülüyor. Gün içerisinde parçalı bulutlu havayla birlikte termometreler en yüksek 24 derece seviyelerinde ölçülecek.

İŞTE BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL'DE HAVA NASIL OLACAK?

İnegöl'de ise bugün sabah saatlerinde termometreler 4 derece olarak ölçülürken gün içerisinde az bulutlu hava ile birlikte en yüksek sıcaklık 23 derece seviyelerinde ölçülecek.

İŞTE İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ