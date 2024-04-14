Bursa'da haftanın son gününde sıcaklık sabah saatlerinde 10 derece olarak ölçülüyor. Gün içerisinde parçalı bulutlu havayla birlikte termometreler en yüksek 24 derece seviyelerinde ölçülecek.
İŞTE BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
İNEGÖL'DE HAVA NASIL OLACAK?
İnegöl'de ise bugün sabah saatlerinde termometreler 4 derece olarak ölçülürken gün içerisinde az bulutlu hava ile birlikte en yüksek sıcaklık 23 derece seviyelerinde ölçülecek.
İŞTE İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
Kaynak: Öznur Dede