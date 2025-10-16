Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde 11 Ekim gecesi saat 00.30 sıralarında Hakan Tosun evine gittiği sırada araçla gelen 2 kişinin saldırısına uğramıştı. Darp sonucu ağır yaralanan Tosun tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılmıştı. Polis ekipleri de kaçan A.M. (18) ve A.Ş. (24) isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına almıştı. Hakan Tosun tedavi edildiği hastanede hayatını kaybetmişti. Şahıslar ise, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştı.

Hakan Tosun cinayetine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Olayı inceleyen polis ekipleri, 12 kameradan yaklaşık 300 saat görüntü inceledi. Olay yeri yakınındaki iş yerinin güvenlik kamerasının kayıt yapmadığı tespit edildi.

Güvenlik kamera görüntülerini alan şahıslara işlem yapıldı

Polis ekipleri, sosyal medyada olayı gerçekleştiren şahısların yakınlarının bazı işyerlerinin güvenlik kamera görüntülerini aldığı yönündeki iddiaları da araştırdı. Bir işyerinin kamera görüntüsüne iki kişi tarafından el konulduğunu belirleyen polis, işyeri sahibi Y.S. ve kamera cihazını aldığı tespit edilen O.M. ve C.M. isimli şahısları gözaltına aldı. Şahısların işyerinden aldıkları güvenlik kamerası cihazına da incelemek üzere el konuldu. Adliyeye sevk edilen Y.S, O.M. ve C.M. isimli şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.