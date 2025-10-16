Starwood'un Onursal Başkanı, sanayici, işadamı Mehmet Yıldız, oğlu, sanayici Hüseyin Yıldız'a gönderdiği mektubu okuttu.

Mektubunda Gazze halkına mesajlar veren ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Yıldız, mektubunda şu sözlere yer verdi;

"Değerli dostlarım. Gazze 2 yıldır adeta cehennemi yaşadı. Binlerce çocuk, kadın, masum insan bombalar altında can verdi. Yürek dayanmadı. Ama çok şükür sonunda bombalar sustu. Bu ateşkes öyle kendiliğinden gelmedi. Türkiye’nin kararlı duruşu, vicdanlı sesi, inadı ve liderliği sayesinde geldi. Burada en büyük pay hiç şüphesiz milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği dirayetli iradedir. Allah kendisinden razı olsun. Bu dünyada mal da mülk de şanda bir yere kadar asıl olan insanlık. Asıl olan mazlumun elinden tutmak. Biz Starwood olarak Kızılay aracılığıyla Gazze’ye 50 milyon TL bağışta bulunuyoruz. Bu paranın anlamı rakamından büyüktür. Bu insanlığın tarafında olduğumuzu bir kez daha söylemektir. Bugün Gazze yeniden ayağa kalkacaksa bu insanlığın ortak gayreti ve doğasıyla olacak. Biz de o gayretin, duanın içindeyiz elhamdülillah. Benim saygılı sevgili dostlarım Allah’ıma çok şükür bana bu günleri de gösterdi. 2 senedir çektiğimiz kötü günler inşallah geride kaldı. Birlik, merhamet ve vicdan varsa umut hep var demektir” dedi.

Kaynak: Mehmet Sevinç