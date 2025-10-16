Starwood İdari binasında gerçekleştirilen programa Kaymakam Eren Arslan, Starwood A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yıldız, Kızılay Kurumsal/VIP Portföy Yönetim Uzmanı Onur Çınar, Kızılay Bağışçı İlişkileri ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uzmanı Halil İbrahim Tokgöz, Starwood Satın Alma Müdürü Mustafa Ünal, Ticaret Müdürü Oktay Durukan, Dış Ticaret Müdürü Selçuk Akbıyık ile Pazarlama Müdürü Volkan Yıldız katıldı.

Starwood Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yıldız, "Maalesef Gazze’de yaşayan kardeşlerimizin çektiği sıkıntılara, yaşadıkları zorlukları hep beraber şahit olduk. Allah’a şükürler olsun. Devletimizin, milletimizin ve cumhurbaşkanımızın yüksek gayretleriyle iradesiyle onların da desteğiyle ateşkes gerçekleşti insanlar orada inşallah rahat bir nefes alacaklar ama bugün birçok şeye ihtiyaçları var. Ülke yıkılmış vaziyette evleri bile yok, yiyecekleri yok. Biz de orada çorbada bir tuzumuz olsun istedik. Bu sebepten dolayı süratle hareket edip ülkemizde ve dünyada yardım işinin tek adresi Kızılay’a daha önce yaptığımız gibi tekrar bir bağış yapmak istedik. Bu sabah aradık arkadaşları ve hemen akşama kadar onlarda organize oldular. Bugün hep beraberiz. Gazze’deki müslüman kardeşlerimizin yaralarına merhem olsun niyetiyle 50 milyon TL Kızılay’a bağış yaptık. inşallah oradaki kardeşlerimize bir faydası olur. Oradaki kardeşlerimize büyük fedakarlıklarla ve oradaki zorluklara katlanarak aktan Kızılay’ımıza, tüm çalışanlarına, Türkiye’deki, Mısır’daki, Gazze’deki hepsini ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah onlardan da razı olsun. Allah onlara da kolaylık versin. Burada tabii bu işe vesile olan ve bu işi gelişmesine sebep olan babam Mehmet Yıldız’ın bir yazısı var burada onu okumak isterim. “Değerli dostlarım. Gazze 2 yıldır adeta cehennemi yaşadı. Binlerce çocuk, kadın, masum insan bombalar altında can verdi. Yürek dayanmadı. Ama çok şükür sonunda bombalar sustu. Bu ateşkes öyle kendiliğinden gelmedi. Türkiye’nin kararlı duruşu, vicdanlı sesi, inadı ve liderliği sayesinde geldi. Burada en büyük pay hiç şüphesiz milletimizin ve sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği dirayetli iradedir. Allah kendisinden razı olsun. Bu dünyada mal da mülk de şanda bir yere kadar asıl olan insanlık. Asıl olan mazlumun elinden tutmak. Biz Starwood olarak Kızılay aracılığıyla Gazze’ye 50 milyon TL bağışta bulunuyoruz. Bu paranın anlamı rakamından büyüktür. Bu insanlığın tarafında olduğumuzu bir kez daha söylemektir. Bugün Gazze yeniden ayağa kalkacaksa bu insanlığın ortak gayreti ve doğasıyla olacak. Biz de o gayretin, duanın içindeyiz elhamdülillah. Benim saygılı sevgili dostlarım Allah’ıma çok şükür bana bu günleri de gösterdi. 2 senedir çektiğimiz kötü günler inşallah geride kaldı. Birlik, merhamet ve vicdan varsa umut hep var demektir” Babamın sözünün üzerine daha bence söylenecek benim söyleyeceğim bir şey yok. Hepinize teşekkür ederim. Güzel bir şehirde hep beraber çalıştığımız için beraber kazanıp beraber böyle bağışlar yapabildiğimiz için tüm İnegöl halkına ve İnegöl’ümüzü en güzide bir şekilde yöneten, sayın kaymakamım ben ve çalışanlarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Eren Arslan, "Gerçekten 2 yıl boyunca Gazze’de insanlık tarihinin belki de görüp görebileceği büyük bir soykırım yaşandı. Maalesef 21. yüzyılda tüm dünyanın gözleri önünde bu vahşeti yaşanırken ülkemiz, milletimiz, devletimiz, cumhurbaşkanımız özelinde tüm halkımız her şeyiyle Gazze’nin yanında yer aldı, destek oldu ve çok şükür bu gayretin sonucunda da ateşkese ulaşıldı. İnşallah ateşkes kalıcı olur ve bir daha bu sıkıntılar yaşanmaz. Bu manada 170 bin insan, rakamları telaffuz edip geçiyoruz ama 170 bin insan hayatını kaybettiği. 68 bin insan şehit olduğu 170 bin insan yaralı evlerini, yurtlarını, topraklarını kaybettiler. Bunu televizyondan izlemek belki orada yaşananları tam manasıyla hissetmek anlamında bilmiyorum. Herkeste aynı duyarlılık oluştu mu? Ama bugün burada görüyoruz ki hakikaten şehrimizin ve ülkemizi önemli sanayicilerimizden her daim yardımseverlikleriyle ön planda olan Starwood ailesi çok önemli bir kıvılcım ateşlemiş oldu. Ben öyle görüyorum inşallah tüm vicdanlar harekete geçer ve şimdi Gazze’yi yeniden inşa etme vaktinde daha çok elimizden gelen gayreti sarf ederiz. Bu anlamda öncü oldukları için, duyarlı oldukları için kendilerine teşekkür ediyor. Allah razı olsun. Hepiniz biliyorsunuz hepimiz biliyoruz Mehmet bey Hüseyin bey bu konuda bu yaptıkları ilk değil. Rabbim daha çok versin, son da olmayacaktır emin. Güzel bir başlangıç oldu, inşallah Gazze’ye ilaç olur. Buna vesile olan aracılık edecek olan Dünyadaki yıldızımız Türk Kızılay aracılığıyla da bu yardımın inşallah en doğru şekilde yerine ulaşacağına inanıyorum. Bir kez daha kendilerine teşekkür ediyorum. Saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Bu başlangıcın devamının gelmesini temenni ediyorum. Allah bir daha coğrafyamızda hiçbir yerde böyle sıkıntıları yaşatmasın inşallah tüm dünyada da tüm mazlum coğrafyalarda da sıkıntı çeken. Kardeşlerimizin feraha kavuşmasını diliyorum." dedi.

Kızılay Kurumsal/VIP Portföy Yönetim Uzmanı Onur Çınar, "Çok teşekkür ederiz her şeyden önce. 7 Ekim 2023’ten bu yana 2 yıl bitti. İnşallah en kısa zamanda acıları sarılmaya başlayacak. Biz Kızılay olarak 95’ten bu yana zaten Gazze’de faaliyetlerimiz var. 7 Ekim’den sonra ne yazık ki aşevimizde vuruldu. Zor şartlarda yemekler yaptık ama hala yapmaya devam ediyoruz. İlk günden bu yana halkımız sayesinde, sizler sayesinde oluyor, inşallah geçen senelerde gemiler gönder. 2 gün önce yine AFAD koordinasyonunda ülkemizin iyilik gemisi yola çıktı. Ülkemizdeki bütün STK’lar destek verdiler inşallah yine gemiler gönderilecek. Nasıl deprem bölgesinde son aile evine girene kadar yer alıyorsak acılar burada da inşallah desteklerimiz devam edecek. Biz çok teşekkür ederiz." dedi.