Arnavutköy ilçesi Taşoluk Mahallesi’nde yaklaşık 5 ay önce her gün aynı durakta oturan 73 yaşındaki Mehmet Emin Günel’i fark eden marangoz İbrahim Öter, yaşlı adamın yanına giderek durumunu sordu. Günel’in kimsesiz olduğunu öğrenen Öter, onu kendi atölyesinde misafir etmeye karar verdi. Yaklaşık 4 ay boyunca marangoz atölyesinde kalan Mehmet Emin Günel, esnafın ve çalışanların desteğiyle yaşamını sürdürdü. Yaşlı adama yemek, barınma ve temel ihtiyaç desteği sağlandı. Bir süre sonra huzurevine yerleşmek istediğini ifade eden yaşlı adam için Arnavutköy Belediyesi devreye girdi. Sosyal hizmetler ekipleri, Günel’i bulunduğu yerden alınarak huzurevine yerleştirdi.

Yaşanılan süreci anlatan marangoz İbrahim Öter, "Amcanın gidecek yeri olmadığı için buraya davet ettik. Zaman geçtikten sonra sosyal hizmetlere kayıtlarını gerçekleştirdik. Gerekli olan belgeleri kendi üzerime açtım ve Bayburt’taki huzurevine yerleştirilmesi için sıraya aldılar. 2 ay bekledik, bir sonuç alamadık. Yaşadığı yer belli. Bu nedenle yardım istedik" şeklinde konuştu.

Arnavutköy Belediyesi’nin girişimleriyle yaşlı adamın kalıcı olarak huzurevine yerleştirilmesi için gerekli işlemler tamamlandı. Belediye ekiplerince yaşadığı marangoz atölyesinden alınan yaşlı kanser hastası adam, Silivri’de bulunan bir huzurevine götürüldü.