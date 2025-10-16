Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler sonucunda, Kaizen House İnşaat Mimarlık Metal Sanayi Limited Şirketi’ne ait 2025 model KZ2 serisi araçların, karavan veya tiny house tipi olarak tanıtılmasına rağmen satışlarının yalnızca şasi şeklinde gerçekleştirildiği belirlendi.

Bu kapsamda, söz konusu ürünlerin piyasaya sunumunun durdurulmasına ve halihazırda kullanıcıların elinde bulunan modellerin de toplanmasına karar verildi.

Yapılan açıklamada, hatalı ürünleri elinde bulunduran kişi ve kurumlara, taşıtların kullanılmasının acilen bırakılması ve ürünlerin firmaya geri gönderilmesi çağrısında bulunuldu. Açıklamada, tüm nakliye giderlerinin kullanıcı tarafından karşılanacağı ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu kapsamında gerekli çözüm seçeneklerinin sunulacağı ifade edildi.

İade işlemleri için iletişim bilgileri şu şekilde paylaşıldı:

Firma Adı: Kaizen House İnşaat Mimarlık Metal San. Ltd. Şti.

Adres: Tahtalı Mahallesi, Aysugül Sokak, No:2, Nilüfer/BURSA

Telefon: 0552 233 59 15

E-posta: [email protected]