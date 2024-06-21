Bilecik’te öğretmenlik yapan Hale Uçuş, yüzlerce görme engelli öğrenciye matematiği sevdirerek onlara umut oldu.

Bilecik’te öğretmenlik yapan Hale Uçuş, görme engelli öğrencileri için yaptığı başarılı çalışmalarla Sabancı Vakfı tarafından ’2024 Yılı Fark Oluşturanlar’ ödülüne layık görüldü. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Söğüt Ertuğrulgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni olan Hale Uçuş’u makamında kabul etti. Vali Aygöl, Marmara Üniversitesi matematik öğretmenliğinden mezun olduktan sonra tercihini memleketi Bilecik’e yapan Hale öğretmenin atandığı ilk sınıfta görme engelli öğrencisi dikkatini çektiğini belirterek, yüzlerce görme engelli öğrenciye matematiği sevdirerek umut olduğunu söyledi. Aygöl, "Birçok engelli vatandaşın faydalanacağı Engelsiz Matematik Eğitim Platformu’nu kurmasına öncü olan Hale öğretmenin bu sayede görme engelli öğrenciler, öğretmenler ve ailelerin hayatlarına dokunmaya devam ettiğini belirterek, başarısından ve duyarlılığından ötürü kutladı. Çalışmalarıyla bugüne kadar 250’den fazla görme engelliye ve 30’dan fazla öğretmene ulaşan Hale Uçuş, Engelsiz Matematik Eğitim Platformu aracılığıyla oluşturduğu erişebilir materyaller ve içerikler sayesinde görme engelli öğrenciler, öğretmenler ve ailelerin hayatında fark oluşturmaya devam ediyor. Sadece bir ödül değil yaptığı iyilik ve desteklerle gönüllere de adını yazdırdı Hale öğretmenimiz. Dilerim ki eğitime böylesine gönül veren, gerçekten birey yetiştirmek isteyen nice öğretmenlerimizle buluşuruz" ifadelerine yer verdi.