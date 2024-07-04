İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri dün, Haliç Köprüsü’nde asfalt yenileme çalışması başlatmıştı. Çalışmalar nedeniyle orta köprünün iki şeridi Ankara istikametinde trafiğe kapatılırken, kilometrelerce oluşan trafik havadan görüntülendi.

Haliç Köprüsü’nde eski asfaltı yenilemek için Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri E-5 Karayolu Haliç Köprüsü orta şeridini trafiğe kapatarak çalışma başlatmıştı. Dün saat 23.00’te başlayan çalışmalar nedeniyle metrobüs yolu ve orta köprü Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Trafik akışının yan yoldan sağlanacağı öğrenilmişti.

Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Çalışmaların 8 Temmuz saat 05.00’e kadar tamamlanması planlanırken, çalışmanın etkisiyle trafikte kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Oluşan trafik yoğunluğu havadan çekilen görüntülere yansıdı. Yenibosna’dan Haliç Köprüsüne doğru gitmek isteyen sürücüler ise yaklaşık 1.5 saat trafikte bekledi. Metrobüs seferlerinin yan yoldan sürdürüldüğü görüldü.