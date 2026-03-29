İçişleri Bakanlığı, trafik güvenliğini artırmak amacıyla yeni bir dijital sistemi kullanıma sundu. “İller Arası Radar ve Kontrol Noktası Uygulama Sayıları” adı verilen bu uygulama sayesinde sürücüler, şehirler arası yolculuklarında karşılaşabilecekleri radar ve denetim noktalarını önceden görüntüleyebilecek.

Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden erişilebilen sistem, yaklaşık yarım saatte bir güncellenerek anlık veriler sunuyor. Uygulama, sürücülerin hız limitlerine daha fazla uymasını teşvik etmeyi ve denetim süreçlerinde şeffaflığı artırmayı hedefliyor.

Sistemde “Nereden” ve “Nereye” başlıkları altında iki temel alan yer alıyor. Sürücüler, çıkış ve varış noktalarını il ve ilçe bazında girdikten sonra “Rota oluştur” seçeneğiyle güzergah üzerindeki radar noktaları, hız koridorları ve kontrol noktalarına dair detaylı bilgilere ulaşabiliyor.

Örnek olarak, İstanbul Beyoğlu’ndan Ankara Altındağ’a oluşturulan bir rotada sürücüler 3 radar noktası, 29 kontrol noktası ve 3 hız koridoru bilgisine erişebiliyor.