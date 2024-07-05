İstanbul Haliç Köprüsü’nde başlayan asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle bölgede süren trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından D-100 kara yolunun Haliç Köprüsü kesiminde asfalt yenileme çalışmasına başlanmıştı. Çalışmalar nedeniyle Ankara istikametine yönelik bazı şeritler trafiğe kapatılmıştı. Megakentin yoğun noktalarından biri olan alanda başlayan çalışmanın ardından bölgedeki trafik sürüyor. Zeytinburnu, Cevizlibağ gibi noktalardan başlayan ve köprüde yoğunlaşan trafik ise havadan görüntülendi. Görüntülerde alandaki araç yoğunluğu ve çalışmalar da gözler önüne serildi. Öte yandan çalışmaların 8 Temmuz 05.00’e kadar süreceği belirtildi.