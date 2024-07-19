Yenice Mahallesi Muhtarı Halil Peynirci ile İbrahim Peynirci’nin annesi Hikmet Peynirci hayatını kaybetti.

İnegöl Devlet hastanesi Palyatif bölümünde uzun süredir tedavi altında olan 94 yaşındaki Hikmet Peynirci hayatını kaybetti.

Merhumenin cenazesi yarın öğlen namazına müteakip İshakpaşa Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Deydinleryolu mezarlığına defnedilecek.

Yıldırım Gazetesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet, başta Halil ve İbrahim Peynirci olmak üzere, Peynirci ailesine baş sağlığı dileriz.

Kaynak: seher yaşa