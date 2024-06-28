FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turundaki İngiltere-Slovakya maçında düdük çalacak.

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler ve ekibi, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’ndaki (EURO 2024) 3. maçına atandı. Halil Umut Meler, E Grubu’nda Belçika - Slovakya ve D Grubu’nda Polonya - Avusturya müsabakalarındaki başarılı yönetimlerinden sonra 30 Haziran Pazar günü TSİ 19.00’da oynanacak İngiltere - Slovakya son 16 turu karşılaşmasını yönetecek. Almanya’nın Gelsenkirchen şehrindeki Arena AufSchalke’de oynanacak maçta Halil Umut Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Rade Obrenovic olacak.

Mücadelede Almanya Futbol Federasyonu’ndan Marco Fritz VAR, Christian Dingert AVAR, Polonya Futbol Federasyonu’ndan Tomasz Kwiatkowski VAR supervisor ve Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Jure Praprotnik rezerv yardımcı hakem olarak görev yapacak.