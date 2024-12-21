Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş, evinde Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, “Kazanamadığımız için üzgünüz. Arzu ettiğimiz gibi bit oyun ortaya koyamadık. Birkaç tane pozisyon yakaladık ama değerlendiremedik. Bazen şans da zor zamanlarda işe yarıyor. Oyuncularla ilgili değişiklikleri sakatlıklar ve oyuncuların istekleri doğrultusunda maça devam edemedikleri için yaptık” ifadelerini kullandı.

Son haftalarda taraftarın tepkisine maruz kalan Arthur Masuaku’nun neden oyuna alındığıyla ilgili gelen soruyu Okta, “Bahtiyar Zaynutdinov oyundan çıkmak istediği için aldık. İlk yarıda da doktorumuz devam edemeyebilir diye söylemişti” diye cevaplandırdı.

“Oyuncular kötü hissediyor”

Kulüpte idari açıdan yaşanan sıkıntıların ve kongre sürecinin futbolcuları da etkilediğine dikkat çeken Halim Okta, “Oyuncular açısından da zor. Sezon başında güzel bir başlangıç yapmıştı takım. Onlar da kötü hissediyor ve neler olduğunu biliyorlar. Motivasyonları da düşük” cümlelerine yer verdi.