Covid-19 salgını döneminde kariyerlerine farklı bir yön çizen endüstri mühendisi Sibel Karalar Aydın ve jeoloji mühendisi eşi Uğur Aydın, resim yeteneklerine odaklanmaya karar verdi. Yaklaşık 2008 yılından bu yana resimle ilgilenen Uğur Aydın ve eşi, çalışmalarını klasik tuval yerine halı dokusu üzerinde gerçekleştirmeye başladı. Geliştirdikleri bu farklı teknikle çift, dünyada halı üzerine resim yapabilen sayılı isimler arasında yer aldı.

Geleneksel ögeleri modern portre teknikleriyle birleştiren ve yurt içinde geniş bir kitleye ulaşan ressam çift, özellikle Türk liderleri ve tarihi şahsiyetleri konu alan portre çalışmaları üretiyor. Çiftin incelikle hazırladığı eserler, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

'Herkes hayalinin peşinden koşmalı'

Uğur Aydın, pandemi döneminde işten çıkarılmasını bir fırsata çevirerek yeteneğine daha fazla odaklandığını belirtti. Yaklaşık 2008 yılından beri resim çizdiğini ve profesyonel bir eğitim almadığını vurgulayan Aydın, 'Son 20 yıllık süreçte binlerce karakalem ve portre çizimleri yaptım. Profesyonel resim eğitimi almadım ama şu an dünya üzerinde halı üzerine en gerçekçi resim yapabilen sayılı ressamlardan biriyim. Genç arkadaşlara örnek olmak istiyorum. Hayallerinin peşinden koşmaktan asla vazgeçmesinler. Ben yapabildiysem herkes bu seviyeye ulaşabilir' dedi.

'Çalışmamız hata kabul etmiyor'

Halı üzerine çalışmanın teknik zorluklarına değinen Sibel Karalar Aydın ise kullandıkları tekniğin kağıt veya tuval gibi materyallere benzemediğini vurguladı. Yüzeyin zorluğuna dikkati çeken Aydın, 'Çizimlerimiz kağıt gibi materyal üzerinde olmadığı gibi hata kabul etmiyor. Halının ebatları ve yüzey yapısı da bizi oldukça yoruyor. Örneğin Abdülhamit Han çalışmamız yaklaşık 10 gün sürdü. Genelde Osmanlı padişahlarını ve tarihi figürleri çalışıyoruz. Bunun haricinde kişiye özel çalışmalar da yapıyoruz' ifadesini kullandı.