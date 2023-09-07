Balıkesir’de halk oyunları eğitmenliği yapan Gül çifti, düğünlerinde muhteşem bir dans gösterisine imza attı. Ekip arkadaşlarıyla birlikte gerçekleştirdikleri gösteride, geleneksel halk danslarıyla çağdaş dansı yorumlayan Gül çifti, geleneksel değerlere sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şefliği Müdürlüğünde Halk Oyunları eğitmeni olarak görev yapan Emrah Gül, kendisi gibi halk oyuncu olan Pelin Mutlu ile hayatını birleştirdi. Çift, düğünlerini “Geçmişten Günümüze” adını verdikleri muhteşem bir halk oyunları gösterisiyle taçlandırdı. Halk Oyunları ekip arkadaşlarının da eşlik ettiği dans gösterisi, düğüne gelen konukların büyük beğenisini kazandı. Sadece bir dans gösterisi olmamakla birlikte insanlığın ortak kültür mirasını oluşturan duygu ve düşüncenin paylaşımının ve etkileşiminin de bir yansıması olan dans gösterisi, çağdaş ve özgün yorumlarla gelenekselin birleşimini bir arada bulunduruyor. Kültürel mirasın ve kimliğin korunmasına dikkat çekmek amacıyla düğünlerinde özel bir dans gösterisi sergileyen Gül çifti, geleneksel sanatların geleceğe taşınması ve yaşatılması gerektiğini söyleyerek yerel kültürün önemini vurguladı.