İnegöl Belediyesi Eylül ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. 11 gündem maddesi mecliste görüşülerek karara bağlandı. İnegöl Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin güncellenmesi konusunda, 5 madde değişikliği ile 9 madde ilavesinin yer aldığı madde de yeni yasaklar karara bağlandı.

İnegöl Belediyesi Eylül ayı olağan meclis toplantısı 6 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirildi. 11 gündem maddesinin görüşülerek karar bağlandığı meclis toplantısı, Temmuz ve Ağustos ayı faaliyetlerinin sunumuyla başladı. Ardından gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, şöyle konuştu: “Bugün şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü. Kurtuluş günümüz kutlu olsun. Bugüne dair bir dizi programlar icra ediyoruz. Ben hem geçtiğimiz 30 Ağustos Zafer Bayramımızı bir kez daha kutluyorum, kurtuluş günümüzün de hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bizlere bu topraklarda rahat ve huzurlu şekilde yaşamamızı sağlayan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimizin hayatta olanlarına sağlık ve sıhhat, hayatta olmayanlarına da rahmet diliyorum” dedi.

“İklim değişikliklerindeki etkenlerle, ani yağışlarla ülkemizin bazı bölgelerinde sel yaşandığını görüyoruz. Samsun’da, Kırklareli’nde, İstanbul’da yaşanan sel hadiseleri var. Buralarda yaşamını yitirenler var. Allahtan rahmet diliyorum. Bu konularda da son derece dikkatli olmak gerektiğini bir kez daha görmüş oluyoruz. Geçtiğimiz gün pençe kilit operasyonunda bir askerimiz şehit oldu. Kendisine rahmet diliyorum. 04 Eylül Pazartesi günü anaokulu ve 1’inci sınıflarda eğitim başladı. 11 Eylül Pazartesi günü de tüm kademelerde eğitim başlayacak. Şimdiden tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.”

KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK FESTİVALİNİN ÖDÜLLERİ BELLİ OLDU

Konuşma sonrası maddelere geçildi. Gündemin 10’uncu maddesinde Eylül ayı sonunda yapılacak Küçükbaş Hayvancılık Festivalinin ödülleri belirlendi. 29 Eylül-01 Ekim tarihleri arasında yapılacak Festival kapsamında gerçekleştirilecek; kıvırcık kategorisi, merinos boynuzlu kategorisi, merinos boynuzsuz kategorisi ve kangal kategorisinde 1’inci olanlara 10 bin, 2’nci olanlara 7 bin 500 ve 3’üncü olanlara 5 bin olmak üzere 4 ayrı kategoride toplam 90 bin TL ödül dağıtılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin bilgilendirme de yapan Başkan Alper Taban, “Küçükbaş Hayvan Yetiştiricileri Derneğimizle birlikte yaptığımız bir organizasyon bu. Geçtiğimiz yıllarda faydalı olduğunu gördük. Sizlerin de bu etkinlikte olmasını arzu ediyorum. Ülkemizdeki pek çok yetiştiricinin hayvanlarını getirdiği bir etkinlik. Bu hem şehrin tanıtımı hem de mesleğin yaygınlaştırılması. İnegöl’de de 60-65 bin civarında küçükbaş hayvan var. Burada hem ırkların çeşitlendirilmesi hem de daha doğru ve nitelikli işler yapılması adına bir etkinlik. Farklı yarışmalarda da 90 bin TL ödül takdimlerimiz olacak” dedi.

Gündemin 11’inci maddesinde ise İnegöl Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin güncellenmesi konusu görüşüldü. 5 madde değişikliği ile 9 madde ilavesinin yer aldığı madde, Zabıta Müdürlüğü tarafından meclise sunuldu. Konu hakkında bilgi veren Başkan Taban, “Belediye Meclisi, Başkanlığı ve Encümen sıfatıyla yaptığımız çalışmalarda vatandaşımızın huzuru, esenliği ve sağlıklı hayat yaşamalarını sağlamak adına bir takım yaşanan sorunlardan da yola çıkarak daha doğru şekilde bu sorunların ortadan kaldırılmasını sağlamak adına bu revizyonu gerçekleştiriyoruz” dedi. Madde oy birliği ile kabul edildi.

Mecliste alınan yasak kararları ise şu şekilde;

SCOTERLAR KAFALARINA GÖRE PARK EDİLEMEYECEK

Yetki belgesine sahip paylaşımlı araç(Araç, bisiklet,scoter vb) hizmet veren firmaların yaya ve araç trafiğinin konfor ve güvenliğini olumsuz etkileyecek görüntü ve çevre kirliliği teşkil edecek hususlara karşı gerekli tedbirleri almak ve çalışmaları yapmak zorundadır.

BETON MİKSERLERİ EKOLOJİK KAPAK TAKACAK

Beton Mikserlerinin çevre kirliliğine karşın gerekli önlemleri alması, seyir halinde yola beton dökülmesine engelleyici ekolojik kapak takılması zorunludur.

PAZARYERLERİNE BİSİKLET GİRMESİ YASAKLANDI

Pazaryerlerine her türlü motor/elektrikli araç, bisiklet vb girmesi yasaktır. Mal indirme yükleme amaçlı olarak Pazar alanına girecek pazarcı esnafı araçları 11.00-20.00 saatleri arasında girmesi park etmesi yasaktır.

DÜĞÜN İÇİN BELEDİYEDEN İZİN ALINACAK

Her türlü düğün nişan balo vb. yapacak kişilerin organizasyon öncesi belediyeden izin belgesi alması zorunludur. Organizasyonun yapılacağı işletme, izin belgelerini görmeden işletmesini bu faaliyetler için tahsis edemez.

AÇIK ŞEKER VERİLEMEYECEK

Her türlü sıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde ambalajsız şeker kullanarak çay vs içecek servisi yapmak yasaktır.