Adana'ya bağlı Seyhan ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.

21 yaşındaki Hatice Demir sabah saatlerinde yakınları tarafından evinde ölü olarak bulundu. Bunun üzerine yakınları durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri ölen kadının üzerinde yaptıkları ilk incelemelerde herhangi darp ve kesici alet izine rastlamadı. Şüpheli koca Emrah Demir (26) ise bölge ekiplerince gözaltına alındı.

Emrah Demir'in ifadesine göre olay şu şekilde gelişti;

"Uyuyacağım" dedi uyumadı

Emrah Demir akşam yemeğinden sonra eşi Hatice Demir'e uyuyacağını söyleyip yatak odasına gitti.

Ancak 5 aylık hamile olan kadın, bir süre sonra yatak odasına gittiğinde eşinin uyumadığını görünce aralarında tartışma çıktı.

Eşini susturmak için boğdu

Bu sebeple gece başlayıp sabaha kadar devam eden kavga sonucunda Emrah Demir, eşinin çığlıklarını susturmak için eliyle ağzını kapattı. Bu sırada havasız kalan genç kadın hayatını kaybetti.

Emrah Demir ifadesinde, “Yemekten sonra yatıyorum dedim, sonra yatamadım. Eşim de ne yapmaya çalışıyorsun dedi ve aramızda kavga başladı. Ne yaptığımı bilmiyorum, olay anı ile ilgili hiç bir şey hatırlamıyorum.” sözlerini kullandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan Emrah Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.