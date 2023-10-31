Araç sürücüleri, sürekli iniş-çıkış yaşanan akaryakıt zamlarını yakından takip ediyor. Tüm dünyanın nefesleri tutarak takip ettiği İsrail-Filistin arasındaki gerilim pompaya da yansıdı. Zammın en büyük etkeni Orta Doğu'da yaşanan kriz olarak konuşuluyor.

Motorinin ardından benzine de indirim geliyor

Üst üste gelen zamlardan sonra indirim müjdesi geldi. Motorine geçtiğimiz günlerde 1,57 TL indirim yapıldı. Motorine yapılan indirimden sonra gözler hemen benzine çevrildi. Herkesin beklenen haber çok geçmeden geldi. Bu gece yarısından itibaren 67 kuruş indirim bekleniyor. İstanbul’da motorin litre fiyatı 38,06 TL, benzinin litresi ise 35,09 TL.

Ceplere 40,7 TL indirim olarak yansıyacak

Bir diğer yandan benzinde beklenen indirimin ceplere nasıl yansıyacağı da merak konusu. Güncel fiyatı litre başına 35,09 TL olan benzin, bu gece gelmesi planlanan 67 kuruşluk indirim ile depoya 40,7 TL daha az olarak yansıyacak.

Buna göre şu anki fiyatı ile 60 litrelik bir araç 2 bin 105 TL'ye dolarken, indirim ile litre fiyatı 34,42'ye düşecek. Bu kapsamda 60 litrelik bir araç artık 2 bin 65 TL'ye dolacak.