Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun katıldığı canlı yayında emeklilere yapılan yüzde 11,68’lik ek zammın ardından oluşan farkların 6-7 şubat tarihlerinde yatırılacağını aktardı.

Oluşan farklar, emekli maaşına göre değişiklik gösterecek. Erdursun, katıldığı programda emeklilere yansıyacak olan zam farkları hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

“KİM, NE KADAR ZAM FARKI ALACAK”

Programda sorulan “Kim, ne kadar zam farkı alacak” sorusuna Erdursun şu yanıtı verdi: “Kök aylıklarda artışlar yapıldığı için kök aylığı 10 bin liranın altında kalanlar 10 bin lira alacaklar. Yani 7 bin 500 lira alanların maaşları 10 bin liraya tamamlanacak. Dolayısıyla da 2500 lira fark alacaklar. Ama kök aylığa göre %37,57 oranında bir artış yapıldı. Bu artış sonrasında emekli aylıkları emeklilerin hesabına yattı. En düşük emekli aylığı 10 bin lira oldu ancak 7.500 lira olarak yatırıldı çünkü yasal düzenleme yetişmediği için. 7 bin 500 alanlar 10 bin liraya tamamlanacak ayrıca kök maaşına %11,68’lik ilave bir artış yapılacak.

"10 BİN LİRASINA %11,68’LİK FARKINI ALACAK"

Örneğin bir rakam üstünden verelim çok net anlaşılsın. 10 bin TL emekli maaşı alan birisi aralık ayında, ocak ayında %37,57’lik farkla beraber şimdi 13 bin 557 TL’lik maaşını aldı. Şimdi 10 bin lirasına %11,68’lik farkını alacak. Bununla beraber emekli aylığı da 14.925 lira olacak. Birçok emeklinin kafası şöyle karıştı. Şimdi 10 bin lira aralık aylığı Ocak ayında O 13 bin 557 lira oldu. Onun üzerine de %11,68 lira ekleyen yanılır."