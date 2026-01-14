Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Selman Aydeniz, Olağan Genel Kurulu toplantısında yeniden başkan seçildi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki toplantıda Başkan Selman Aydeniz, karşısına aday çıkmadığı seçimde üyelerin güvenini yeniden kazanarak bir kez daha başkanlığa seçildi. Yoğun katılımla gerçekleşen genel kurulda konuşan Başkan Aydeniz, kendisine yeniden görev veren oda üyelerine teşekkür ederek, esnafın sorunları ve beklentileri doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Genel kurul, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Öte yandan Oda Yönetim Kurulu asil üyeliklerine; Enes Duymuş, Önder Çakır, Ekrem Çelik, Süleyman Sağlam, Ömer Armutcuklu ve Mehmet Cansız, Denetim Kurulu asil üyeleri ise, Yusuf Levent, Gökhan Seren, Recep Çakır seçildi.