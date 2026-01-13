Dünya Bankası, Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu’nun ocak ayı sayısını yayımladı. Raporda, süren ticaret gerilimleri ve politika belirsizliklerine karşın küresel ekonominin öngörülenden daha dayanıklı bir görünüm sergilediği vurgulandı.

Türkiye ekonomisinin büyüme tahminleri yükseltildi

Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,7 ve gelecek yıl yüzde 4,4 büyümesinin beklendiği bildirildi. Dünya Bankası haziran ayındaki tahminlerinde, Türkiye ekonomisinin 2026'da yüzde 3,6 ve 2027'de yüzde 4,2 büyümesini öngörmüştü.

Raporda, Türkiye'deki ekonomik faaliyetin, sağlam iç talep, özellikle güçlü inşaat yatırımları ve yıl boyunca uygulanan parasal gevşemeyle desteklendiği aktarıldı.

Ülkede özel tüketimin, devam eden kademeli dezenflasyon ortamında artan reel ücretlerin desteğiyle büyümesinin tahmin edildiği belirtilen raporda, cari işlemler açığının genişlemesi beklenirken mali açığın ise esas olarak depremle ilgili yeniden inşa harcamalarındaki azalmayı yansıtacak şekilde daralmasının öngörüldüğü ifade edildi.