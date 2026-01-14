2025 Aralık ayında belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanan “Uludağ Üniversitesi İnegöl Yerleşkesi Yerinde Dönüşümü Projesi Zemin Etüt Çalışmalarına İlişkin Protokol Hazırlanması” maddesi hayata geçirildi. Protokol, Uludağ Üniversitesi İnegöl Yerleşkesi’nde düzenlenen törenle imzalandı. Törene İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri ile İnegöl İşletme Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu’nun yöneticileri ve akademik kadrosu katıldı.

“İNEGÖL BELEDİYEMİZİN DESTEKLERİYLEİYLE DAHA GELİŞMİŞ BİR KAMPÜS KAZANDIRACAĞIZ”

İmza töreninde konuşma yapan Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’a teşekkür ederek imzalanan protokol çalışmalarıyla mevcut yerleşkenin daha gelişmiş hale geleceğini vurguladı. Prof. Dr. Ferudun Yılmaz konuşmasında, “İnegöl Belediyemizle yaptığımız protokolün hayırlı olmasını diliyorum. Protokolün şekillenmesine katkı veren Belediye Başkanımız Alper Taban başta olmak üzere, dekanlığımıza da teşekkür ediyorum. İnegöl İşletme Fakültemiz, buradaki Meslek Yüksekokulumuz ve kampüsümüz, hem bizim hem de İnegöl için son derece kıymetlidir. Bu protokol, ikinci etap çalışması kapsamında yapılmıştır. Amacımız kampüsü ilave fakülte birimleriyle zenginleştirerek, dört başı mamur bir eğitim alanına dönüştürmek; binalarını yenileyerek hem depreme dayanıklı hâle getirmek hem de modern eğitim imkanlarının daha etkin kullanılabileceği bir biçime kavuşturmaktır. İnegöl Belediyemizden her zaman destek alıyoruz. Bu konuda da iş birliği ile yol almak istiyoruz. Böylece İnegöl’e, el birliğiyle çok daha gelişmiş bir kampüs kazandırmış olacağız. Bu protokolün sonuçlanmasını ve binaların açılışını yapacağımız yeni bir törende yeniden bir araya gelmeyi ümit ediyorum. Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.” dedi.

“ÜNİVERSİTEMİZİN YERİNDE DÖNÜŞÜMÜ İÇİN PROTOKOLÜMÜZÜ İMZALADIK”

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise İnegöl’ün ihtiyacı olan modern eğitim kampüsünün, imzalanan yerinde dönüşüm protokolü ile hayata geçirileceğini ifade etti. Başkan Alper Taban konuşmasında, “Kıymetli Rektörümüz olmak üzere üniversitemizin ve İnegöl yerleşkesindeki değerli yöneticilerimizle önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapıyoruz. Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi ve Meslek Yüksekokulumuzun bulunduğu üniversite bölgesinde yerinde dönüşüm gerçekleştirebilmek adına protokolümüzü kıymetli Rektörümüzle birlikte imzalamış bulunuyoruz. Öncelikle protokolümüzün hayırlı olmasını diliyorum. Rektörümüz başta olmak üzere dekanlığımıza ve yöneticilerimize, bizlere verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. İnegöl için yeni üniversite projesi hep önemli olmuştur; ancak ete kemiğe bürünme noktasında mesafe alınması hep akamete uğramıştı. Dolayısıyla bu yönüyle imzalanan protokolle çok heyecanlı ve sevinçliyiz. Bugün yolun çok başındayız; burada esas olan bu yapıların hayat bulduğunu görmek. İçerisinde nitelikli öğrenci grubunun eğitimine devam ettiği ortamları oluşturabilmek bizim için çok değerli.” dedi.

“ŞEHRİN İHTİYACI OLAN MESLEK GRUPLARININ BURADAN İŞ DÜNYASINA KAZANDIRILMASI ÖNEMLİDİR”

Başkan Alper Taban konuşmasının devamında, “Üniversitemizde çok seçkin öğrencilerimiz, idarecilerimiz ve eğiticilerimiz var. Şu anda mevcut yapı içerisinde eğitimler devam ediyor. Ancak dünyada da ülkemizde de bu alanlarda trendlerin değiştiğini, kavramların farklılaştığını görüyoruz. Son dönemlerde sadece kampüs büyüklüğü yerine akademik ve nitelik katma değerler öne çıkıyor. Nicelik olarak çok öğrencimiz olmasından ziyade, iyi bir kampüsün içerisinde nitelikli eğiticilerin eşliğinde kaliteli bir eğitim verilmesi ve kaliteli çıktılar eşliğinde şehrin ihtiyacı olan meslek gruplarının buradan iş dünyasına kazandırılması önemlidir. Buradaki yerinde dönüşüm çalışmalarımızın planlarının hazırlanması için sağ olsun Rektörümüz bizlere destek verdi. Biz de zemin etüdü tarafında destek sağlayacağız.” dedi.

“OY BİRLİĞİYLE OLMASA DA ÇALIŞMAMIZA DESTEK VEREN MECLİS ÜYELERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Son olarak belediye meclis üyelerine de teşekkür eden Başkan Alper Taban, “Belediye Meclisimize de teşekkür etmek istiyorum. Oy birliğiyle olmasa da bu dönüşüm için bizlere destek veren tüm parti gruplarımıza teşekkür ederim. Sıfırdan 300–400 dönüm arazide bir çalışma yapmak elbette mümkündür ancak üniversitemiz; özellikle kız ve erkek öğrenci yurtları başta olmak üzere geniş bir alana yayılmış ve şehirle entegre olmuş bir konumdadır. Mevcut durumda verimli kullanılamayan 43.000 metrekarelik kampüs alanımız bulunmakta olup, bu alanın 37.000 metrekaresinde üç etaplı yerinde dönüşüm çalışması planlamaktayız. Kampüsümüz ulaşım, konaklama ve diğer imkânlara oldukça yakın bir lokasyonda yer almaktadır. Bu nedenle yaptığımız çalışmalar, üniversitemizin gelecekte yeni bir üniversiteye dönüşebilmesinin temelini oluşturuyor. Bu projeyi önemsiyoruz ve İnegöl Belediyesi himayesinde yürütmeye devam edeceğiz. AK Parti Bursa Milletvekilimiz Sayın Ayhan Salman’a da destekleri için çok teşekkür ediyorum. Onların katkılarıyla burada yapılacak çalışmalar; üniversitemizin ve yereldeki yöneticilerimizin de rehberliğinde güç birliğiyle ete kemiğe bürünecektir. Bu projenin şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından, protokol sözleşmesi resmi olarak imza altına alındı. Bu imza ile birlikte, üniversite yerleşkesinde yapılacak yerinde dönüşüm çalışmalarının süreci resmen başlamış oldu.