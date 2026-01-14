İnegöl Jandarma komutanlığı KOM ekipleri takip ettikleri şahsın evinde kenevir yetiştirdiğini tespit ettiler. Savcılık talimatıyla ekipler eve operasyon düzenlediler. Evde yapılan aramada 17 kök yaklaşık olarak 45 cm boyunda üretim aşamasında esrar bitkisi, 2 adet havalandırma fanı, 1 adet ayarlı priz, 1 adet ısı ayar termostatı, 1 adet aydınlatma lambası, 1 adet güç kaynağı ele geçirdiler. Şüpheli H.B (34) isimli şahıs gözaltına alındı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı olarak; uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Kaynak: Mehmet Sevinç