Olay, İnegöl’ün Baykoca Mahallesi TOKİ konutları mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yaşları küçük yaklaşık 10 çocuk, caddeden geçen özel halk otobüslerinin camlarına kartopu attı. Kartoplarının otobüslere isabet etmesi üzerine bazı şoförler duruma tepki gösterdi.



Şoförlerden biri aracını yol kenarına park ederek eline sopa aldı ve çocukların peşinden koştu. Yaşanan kovalamaca çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde çocukların kaçtığı, şoförün ise bir süre kovaladıktan sonra geri döndüğü görülüyor.



Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Yaşananlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, vatandaşlar hem çocukların tehlikeli davranışlarına hem de şoförün tepkisinin orantısız olduğuna dikkat çekti.