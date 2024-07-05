Bodrum’un koylarından Yalıçiftlik’te 1994 yılından bu yana 600 bini aşkın yerli ve yabancı turisti ağırlayan Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, arşiv görsellerinden oluşan ve Türkiye’deki 30 yılını konu alan interaktif sergiyi misafirlerinin ziyaretine açtı. 40’a yakın parçadan oluşan sergi, 31 Temmuz 2024 tarihine kadar ziyarete açık olacak.

Türkiye turizm sektöründe hayata geçirilen en önemli uluslararası yatırımlar arasında yer alan Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, Türkiye’deki 30 yılını konu alan benzersiz bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Merqezart Alternatif Sanat Mekânı sanat direktörü Suzan Elif Selçuk ve sanat koordinatörü Öykü Oral küratörlüğünde hazırlanan, hikayesi Rüstem Elçi tarafından kurgulanan ’Sen Hiç Aşık Oldun Mu? - Dünden Bugüne Hapimag Sea Garden’ sergisi, tesisin kronolojisinden bağımsız şekilde, bir hatıra albümü şeklinde tasarlandı. Sergi, tesisin 30 yıllık arşivinde yer alan on binlerce dijital ve basılı fotoğraf, haber kupürü ve 80 saati aşkın video içeriği taranarak hazırlandı.

Hapimag Türkiye, İspanya, Hollanda, Portekiz, İtalya ve Yunanistan Operasyonları Ülke Direktörü Kerem Demirkol sergiye ilişkin yaptığı açıklamada, “30 yılda tek bir gün bile kapanmadan misafirlerimize hizmet verdik. Bunu yaparken bulunduğumuz eşsiz koyun doğal güzelliklerini koruduk, yerel ekonominin kalkınmasına destek verdik, kadın istihdamının öncüsü olduk. 30 yılda birçok kilometre taşına, önemli dönemece şahit olduk. Bu sergi, otelimizin Türkiye yolculuğunda başından geçenleri anlatıyor, tarihimize tanıklık ediyor. Hedefimiz, gelecek 30 yılları da misafirlerimize benzersiz deneyimler sunarak, değerlerimizden ödün vermeden geçirmek” diye konuştu.

Suzan Elif Selçuk ise yaptığı açıklamada, "Sergiyi, bir çocuğun gözünden oteli anlatan kısa bir hikâye üzerine kurguladık. Ziyaretçilere farklı görsel teknikler kullanarak interaktif bir sergi deneyimi yaşatmak istedik. Sergiyle otelin kurulduğu günden bu yana tutkuyla bağlı olduğu değerlere dikkati çekmeyi amaçladık" dedi.

Hazırlık çalışmaları iki ayda tamamlanan sergide kullanılan arşiv fotoğrafları kolaj ve illüstrasyonlarla yeniden boyutlandırıldı. Serginin en dikkat çekici parçalarından birisi de çıkışta yer alan ve ziyaretçilerin sergiye ilişkin yorumlarının yer aldığı interaktif, panoramik görsel.

Yaklaşık 40 parçadan oluşan sergi, 31 Temmuz tarihine kadar tesis misafirlerinin ziyaretine açık olacak.