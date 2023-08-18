Bursa'nın merkezinde, Osmangazi ilçesine bağlı Balat Mahallesi'nde bulunan İstanbul-İzmir otoyolu kenarındaki ağaçlık alanda, elektrik trafosunun bakımını gerçekleştiren ekiplerin dikkati, üzücü bir olaya işaret etti. İşçiler, rutin bakım için geldikleri elektrik trafosu yakınında, ağaçların arasında bir erkek cesedi buldu. Durumu hemen polise bildiren ekiplerin ihbarı üzerine, yetkililer olay yerine intikal etti ve soruşturma başlattı.

Olay mahalline gelen polis ekipleri, bulunan cesedin üzerinde yaptıkları incelemede, kimlik bilgilerine ulaştı. Cesedin Beşir Eyman'a (32) ait olduğu belirlendi. Cesedin bulunduğu yerdeki deliller üzerinde titizlikle çalışan polis ekipleri, olayın sebebini ve detaylarını aydınlatmak amacıyla çalışmalarına hız verdi.

Görgü tanıklarının ifadelerine dayanarak yapılan ilk değerlendirmelere göre, cesedin yaklaşık 10 gün önce ormanlık alana bırakıldığı düşünülüyor. Ancak kesin ölüm nedenini ve olayın arka planını aydınlatmak için Adli Tıp Morgu'na gönderilen cesedin detaylı otopsisinin sonuçları bekleniyor.