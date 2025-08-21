Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri, Ağustos ayının son günlerinde müzikseverlere unutulmaz bir yaz finali yaşatacak.İSTANBUL (İGFA) - Sanat ve eğlence dünyasına damgasını vuran Jolly Joker, müzik severlerle yaza unutulmaz bir final yapmaya hazırlanıyor. Paribu Sunar: Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri, Ağustos ayında İstanbul’un kalbinde, müzik tutkunlarına eşsiz bir konser serisi sunacak.

Yoğun ilgi gören yazın son konserlerinde sahne alacak dev isimler:

• 25 Ağustos – Yaşar

• 28 Ağustos – Yıldız Tilbe

• 29 Ağustos – Derya Bedavacı

• 30 Ağustos – Sıla

• 31 Ağustos – Hakan Altun

Her biri sahne performansları ve unutulmaz şarkılarıyla iz bırakmış sanatçılar, Jolly Joker Harbiye Açık Hava sahnesinde müzikseverlerle buluşarak yaza veda edecek.

İstanbul’un kültürel hayatında özel bir yere sahip olan Harbiye Açık Hava, bu özel seriyle birlikte şehrin müzik coşkusuna ev sahipliği yapacak.

Bilet satış noktaları ve online platformlardan temin edilebilir.