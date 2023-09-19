Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası (16-22 Eylül) kapsamında Kentpark’ta düzenlendiği spor etkinlikleriyle önemli bir farkındalığa imza attı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı farkındalık oluşturan etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Avrupa Komisyonu’nun sürdürülebilir kentsel hareketlilik konusundaki öncü farkındalık kampanyası olan ve 2023 yılı için “Şehrini Keşfet” sloganıyla “Gelecek Enerjini Koru / SaveEnergy” temasıyla gerçekleşen Avrupa Hareketlilik Haftası (16-22 Eylül) nedeniyle Kentpark’ta düzenlenen etkinliklere Eskişehirliler yoğun ilgi gösterdiler.

Sablon Wellness Club iş birliği ile uzman antrenörler eşliğinde gerçekleşen Zumba, Yoga, Pilates, Spinning ve Çocuk Cimnastiği ile 7’den 70’e Eskişehirliler açık havada spor yaparak hareketliliğe dikkat çektiler.

Kentpark’ta buluşan sporseverler ilk olarak yürüyüş yaptılar. Daha sonra yanlarında getirdikleri matlarını yeşil alana serip antrenörler eşliğinde egzersizler yaparak hem sağlıklı bir gün geçirdiler hem de Kentpark’a gelen vatandaşları spor yapmaya teşvik ettiler. Düzenlenen etkinlik nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden sporseverler, herkesi hareketli bir yaşama davet ettiler.