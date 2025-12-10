Balıkesir Lokantacılar Ve Benzerleri Esnaf Sanatkârlar Odası Başkanı Hasan Yıldız ve Yönetim Kurulu Üyeleri 8 Ocak 2026 yılında düzenlenecek kongre öncesinde ve sektörel konularda basın toplantısı düzenledi. Başkan Yıldız, en büyük sıkıntılarının çırak ve personel bulamamak olduğunu açıkladı.

Başkan Yıldız kendisi ve ekibine duyulan güvenden dolayı oda üyelerine teşekkür etti. 4 dönemden bu yana görevde olduklarını ve 5. Dönem için yeniden yola çıktıklarını söyleyen Yıldız dinamik kadro ile adaysız kongreye gideceklerini söyledi.

Başkan Yıldız, "Sektör mensuplarının Hizmet Alanıdır. Bu kuruma seçilen Başta Başkanı olmak üzere tüm organları oda üyelerimizin hizmetindedir. Bu herkes tarafından böyle bilinmeli. Esnaf kimdir: 6102 sayılı Türk ticaret kanuna göre tanımı ise İktisadi faaliyeti nakdi sermayeden ziyade bedeni çalışmasına dayanan ve kazancı ancak geçimini sağlayacak düzeyde bulunan işletmelerdir.

Başkan Yıldız, "Önceki dönem; Balıkesir Höşmerim Tatlısı Coğrafi işaret tescil Belgesini odamız adına tescilletmiştik.

Bu dönem de Balıkesir valimizin destekleriyle GMK proje sunarak coğrafi işaret başvurumuz Resmi coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı bülteninde yayınlanmış Balıkesir Etli Çorba Odamızca Tescillenmiştir. Yakın zamanda Valiliğimizin öncülüğünde lansmanı gerçekleşecektir. Sayamadığımız birçok faaliyetimiz önümüzdeki dönemde artarak devam edecektir" dedi.

5362 sayılı esnaf sanatkar meslek kuruluşları kanunu gereği 2026 yılı Ocak, Şubat, Mart ayı sonuna kadar odaların seçimli genel kurullarını yapmak zorunda olduğunu hatırlatan Başkan Yıldız üye sayılarının 850 olduğunu ve bunlardan 2026 genel kurulunda 732 kişinin oy kullanacağinı ve bayan üye sayısının 275 olduğunu belirtti.

"Balıkesir halkı rahat olsun"

Başkan Yıldız gıda denetim sorusuna yanıt vererek, "Türkiye de büyükşehirlerde veya illerde bazı haberler nedeniyle bizim esnaflarımız sıkıntı yaşıyor. Bize atılan bir nevi iftira gibi. Tüm illerde sanki gıda üreticileri günah keçisi oldu. Balıkesir’de Gıda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü denetim yapıyor, biz denetim istiyor ve denetime destek veriyoruz. Balıkesirli vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile hizmet satın alınabilirler. Kapımız her zaman denetime açık, Balıkesir güvenli bir şehir, Balıkesir halkı rahat olsun " diye konuştu.

40 yıldır sektör içerisinde olduğunu dile getiren Başkan Yıldız sektörün sorunlarını da ifade ederek "En büyük sıkıntımız çırak ve personel bulamamak. Bunun yanında hükümetimizden KDV düzenlemesi bekliyoruz. Tüm ürünlerimiz yüzde 1 ile giriyor, yüzde 10 ile çıkıyor. Esnaf için bu ciddi yüktür. Eşitlik olsun istiyoruz. Esnaf olarak lokantada su satılırsa yüzde 10, marketten alırsak yüzde 1, çay ocağında ise yüzde 0. Aynı marka aynı gramaj, KDV çıkışları farklı. Aradaki bu farklılık düzeltilmeli. Son yıllarda mahalli idarelerin hizmet sektörüne yönelik cafe, lokanta, aşevi adı altında işletme açtılar. Bu artık frenlemeli. Kentin lokasyonu en kıymetli yerlerinde en iyi konseptlerle büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri yeme içme yerleri kuruyor. Esnafın rekabet gücü yok. Bundan sonra yeni açılacak yerler bizim sabrımızı zorlar. Üye sorunlarından bir tanesi de banka POS komisyonlarının fazlalığı. yüzde 3’ün altında neredeyse POS komisyonu yok. 2024 yılında çalışma yaptık, bir esnaf arkadaşımızın 1 yılda posa ödediği işletme kirasından fazla çıktı" dedi.

"Fiyatları minimum tutuyoruz"

Vatandaş yemeklerinden pahalılığından şikayetçi ancak bizimde personel giderleri, kira, stopaj, SSK, vergi, tazminat ödemeleri ve diğer giderlerimiz var. Bizim işyerlerimizde bir personelin maaşı bir asgari ücretinde üzerinde. KDV oranları da yüksek, KDV oranlarında düşüş olursa bizlerde fiyatlarda gerileme yaparız. Biz mümkün olduğu kadar minimum seviyede tutmaya çalışıyoruz"