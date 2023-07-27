BURSA- İNEGÖL OTOBÜSÜNDE KAVGA

Yolcular, Bursa terminalinden İnegöl'e gitmek için bindikleri aracın hareket saatini beklerken otobüse yeni binen yolcu ile muavin arasında tartışma çıktı. Yolcu, muavine Kestel'de ineceğini ve kendisini orada bırakmalarını söyledi. Bunun üzerine muavin, yolcuya kibar bir şekilde İnegöl otobüsünün dolduğu zaman Kestel'e uğramadığını ve Kestel otobüsüne binmesi gerektiğini söyledi.

BENİ KESTEL'DE BIRAKMAK ZORUNDASINIZ

Muavinin sözüne aldırış etmeyen yolcu ısrarla Kestel'de inmek istediğini ve istediği yerde indirmek zorunda olduklarını söylerek muavinle tartışmaya başladı. Otobüste hareket saatini bekleyen başka bir yolcu, kadının ısrarına dayanamayarak olayın içine girdi ve tartışma daha çok büyüdü. Sorun çıkartan yolcular, diğer yolcuları daha fazla korkutmadan otobüsten indirildi. Ardından güvenliğin çağırılmasıyla olay, kimse yara almadan çözüldü.