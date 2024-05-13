Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit ve ekibi Anneler Günü’nde hem tedavisi devam eden anneleri hem hastane personeli anneleri ziyaret ederek çiçek dağıttı. Hasta yatağında yakınlarından uzak kalan anneler ise büyük mutluluk yaşadı.

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit ve ekibi Anneler Günü’nde tedavisi devam eden anneler ile hastane personeli annelere çiçek dağıttı. Refakatçileri de unutmayan hastane yönetiminin sürprizi vatandaşları da mutlu etti. Annelerle hem sohbet eden hem çiçek takdim eden Başhekim Prof. Dr. Yiyit’in ziyareti memnuniyet oluşturdu.