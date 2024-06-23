olay, saat 01.00 sıralarında Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin bahçesinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre hastane bahçesinde banklarda oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Kısa süre sonra ise tartışma büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışma sırasında bahçede bulunan diğer hasta ve hasta yakınları büyük panik yaşadı.

Çatışmada ise 4 kişi yaralanırken olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.