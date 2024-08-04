Bakırköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tavan çöktü. Tahliye edilen 8 bebekten biri, kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

Bakırköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nin yeni doğan yoğun bakım ünitesinin asma tavanında sıcak su tesisatında meydana gelen kaçak nedeniyle çökme yaşandı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Hastane yönetimi, çökme sonrası yoğun bakım ünitesindeki bebekleri tahliye etme kararı verdi. Aralarında durumu kritik olan 3 bebeğin de bulunduğu 8 bebek, hastanenin diğer bir ünitesine nakledildi. Nakil sonrasında durumu kritik olan bir bebeklerden biri hayatını kaybetti.