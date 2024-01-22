Edinilen bilgiye göre Burhaniye mahallesi Parkyolu Caddesi üzerinde seyir halinde İrem Gül B. (26) yönetimindeki 16 KNY 01 plakalı otomobil, yola aniden fırlayan İlker B.'ye (29) çarptı. Kaza sonucu yaralanan yayaya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri tarafından yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Yaralının başından bir an olsun ayrılmayan bayan sürücü gözyaşlarına hakim olamadı.

Yaralı yayanın ise kazadan kısa bir süre önce İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine gelerek tedavi olmak istediği, tedavisini yarın bırakarak kaçtığı öğrenildi.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: SEHER YAŞA