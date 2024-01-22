

Patronlar Dünyası'ndaki habere göre, Lübnanlı Hariri Ailesi'ne ait Bankmed ve Ürdünlü Arab Bank'ın eşit ortak olduğu Turkland Bank yani piyasadaki adıyla T-Bank, İstanbul merkezli Zeren Grup'a satılıyor.



Rıdvan Zeren tarafından 1970’lerde kurulan Zeren Grup, mali müşavirlik, danışmanlık, bilgi teknolojileri, otomotiv, gayrimenkul yatırımı ve inşaat gibi birçok alanda faaliyet gösteriyor.



Öte yandan medya ve açık hava reklamcılığı, enerji danışmanlığı, turizm ve insan kaynakları yönetimi alanlarında da hizmet veriyor.



Zeren Grup’un satın aldığı T-Bank, Mehmet Nazif Günal tarafından MNG Bank adıyla kurulmuştu.



Bankayı satın alan ortaklardan biri olan Arab Bank, Orta Doğu’nun varlık, sermaye ve karlılık açısından en büyük bankalarından biri. 1930 yılında kurulan bu banka, Ürdün’ün en eski bankasıdır.

Kaynak: HABER MERKEZİ