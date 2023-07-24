İnegöl'de feci kaza! Tarlada uyurken üzerinden kamyonet geçti

Çeltikçi mahallesindeki fasulye tarlasında meydana gelen olayda, tarla içinde uyuyan 4 yaşındaki mevsimlik işçinin çocuğu Esmanur, üzerinden kamyonetin geçmesi sonucu ağır yaralandı.

Olay saat 17.00 sıralarında Çeltikçi mahallesindeki fasülye tarlasında meydana geldi. Hasat için Şanlıurfa ilinden gelen mevsimlik işçiler fasulye hasadı yapmaya başladılar.

KAHREDEN ÖLÜM UYKUSU!

Ailesiyle birlikte tarlaya gelen 4 yaşındaki Esma Nur Solmuş'un, uykusu geldi. Çocuk, tarlanın toprağı üzerine yatarak uykuya daldı. O sırada tarlaya giren kamyonet, çocuğun üzerinden geçti. Ailesi baygın bulduğu çocuğu, kamyonetle Acil servise getirdiler. Çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.