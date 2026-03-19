Yapılan bilgilendirmeye göre, bayram öncesinde ve bayramın belirli günlerinde sınırlı hizmet verilecek. Özellikle Arefe günü ile bayramın üçüncü gününde bazı ofisler açık olacak, ikinci gün ise hizmet verilmeyecek.

Arefe gününde (19 Mart Perşembe günü), Şehreküstü Kişiselleştirme Ofisi saat 09:00 ile 16:45 arasında kesintisiz hizmet verecek. Aynı gün Terminal Kişiselleştirme Ofisi ise 09:00–12:30 ve 13:30–16:45 saatleri arasında açık olacak.

Bayramın üçüncü günü ise (22 Mart Pazar günü), yalnızca Terminal Kişiselleştirme Ofisi hizmet verecek. Bu ofis de yine 09:00–12:30 ve 13:30–16:45 saatleri arasında açık olacak.