Bayram tatili süresince gerçekleştirilecek denetimlere ilişkin açıklamalarda bulunan EGM Trafik Başkanlığı Denetleme Şube Müdürü 2. Sınıf Emniyet Müdürü Zafer Aydın, kazaların yoğunlaştığı 16 il ve 20 güzergahta ek önlemlerin devreye alındığını bildirdi.

ARTIK DENETİM NOKTALARI SORGULANABİLECEK

Aydın, vatandaşların zaman zaman gidecekleri güzergahlardaki denetim noktalarını merak ettiğini ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Sürücüler, İçişleri Bakanlığımızın web sayfasında yer alan bir uygulama ile gidilecek güzergah üzerinde toplamda kaç adet denetim gerçekleşeceğini sorgulayabilirler. Özellikle bir ceza yazmak için değil vatandaşlarımızın daha bilinçlenmesi, kurallara uygun hareket etmesi amacıyla denetimleri gerçekleştirdiğimizi bir kez daha hatırlatmak isteriz."