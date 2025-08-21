Tüm kamu hastanelerine, ameliyathane ve endoskopi ünitelerinin hafta içi saat 22.00’ye kadar, hafta sonları ise 08.00-17.00 saatleri arasında çalıştırılmasına yönelik bir talimat iletildi. İstanbul Tabip Odası, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karara tepki gösterdi. Açıklamada, uygulamanın hem sağlık çalışanlarının sağlığı hem de hastaların güvenliği açısından ciddi riskler barındırdığı belirtilerek, mesai saatleri dışında çalışmanın kabul edilemez olduğu ifade edildi.

İstanbul Tabip Odası'nın sosyal medya X hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Tüm kamu hastanelerinde ameliyathane ve endoskopi ünitelerinin hafta içi günlerde saat 22:00'ye kadar, hafta sonu 08:00-17:00 saatleri arasında çalışması emrediliyor. Bu, hem çalışan sağlığı hem de hizmet alacak hastalar açışından önemli risk oluşturacaktır. Acil hizmetler dışında çalışanın onayı olmadan mesai dışı çalıştırma, gece çalıştırma, tatil günlerinde çalıştırma kabul edilemez."